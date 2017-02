Extra politie door golf aan auto-inbraken in Harderwijk

HARDERWIJK - De politie gaat meer surveilleren in de wijk Drielanden in Harderwijk vanwege de toename van het aantal auto-inbraken. Volgens de politie is er vanaf oktober 2016 al 30 keer aangifte gedaan van een auto-inbraak.

Ook de gemeente gaat toezicht houden in de wijk. Wie er achter de inbraken zit, is nog onduidelijk en ook weet de politie niet of het steeds dezelfde daders zijn. Vooral Volkswagens en Audi's zijn gewild bij de inbrekers. De politie roept inwoners op om alert te zijn en er wordt gevraagd of mensen met een camera op hun terrein die willen aanmelden bij Camera in Beeld.