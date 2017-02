'Geen verbanden tussen autobranden in Presikhaaf'

ARNHEM - Er zijn vooralsnog geen verbanden tussen de autobranden die de Arnhemse wijk Presikhaaf sinds begin dit jaar weer teisteren. Wel gaat de politie ervan uit dat de autobrand zaterdagnacht in de Warmelolaan aangestoken is.

'De afgelopen maanden zijn er volgens ons systeem in totaal vier auto's in vlammen opgegaan. We hebben onderzocht of er tussen het viertal een verband was, maar dat was er niet', aldus een politiewoordvoerder.

'We hebben sporen aangetroffen bij de laatste autobrand in de Warmelolaan. Die sporen rechtvaardigen ons vermoeden dat ook deze wagen in brand is gestoken.'

Brand in Warmelolaan

De wijk Presikhaaf was vorig jaar vaak het toneel van aangestoken autobranden. En ook dit jaar zijn er al meerdere wagens in vlammen opgegaan. De laatste autobrand was afgelopen weekend in de Warmelolaan.

De hulpdiensten kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur een melding binnen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde.



Foto: Omroep Gelderland

'Onveilig gevoel'

Meerdere bewoners gaven tegen Omroep Gelderland aan flink geschrokken te zijn van de autobranden. Een buurtbewoonster gaf aan dat deze branden 'een heel onveilig gevoel' geven.

'Geen extra maatregelen'

Volgens de politiewoordvoerder worden er voorlopig nog geen extra maatregelen genomen in de wijk. 'Allereerst hebben we niet de mankracht om voor langere tijd extra agenten in te zetten.'

'Daarbij zit er een behoorlijke tijd tussen het moment dat een auto in brand wordt gestoken en dat de brand ontdekt wordt. De dader heeft altijd een behoorlijke voorsprong op ons. Dus we moeten hem of haar bijna op heterdaad betrappen of concrete getuigen hebben. Omdat we nooit weten wanneer zoiets plaatsvindt, is het vaak zoeken naar een naald in een hooiberg.'

Ook de gemeente Arnhem gaat voorlopig geen extra maatregelen treffen. 'We nemen uiteraard signalen van onveiligheid serieus en houden de situatie samen met de politie in de gaten. Maar voorlopig houden we het daarbij', aldus een gemeentewoordvoerder.

