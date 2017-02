Pool krijgt 12 jaar cel voor doden echtgenote

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft vandaag een 35-jarige Poolse man een celstraf van 12 jaar opgelegd. Hij is veroordeeld voor het doden van zijn echtgenote en het wegmaken van het lichaam.

De man zou in mei 2016 wurgseks met zijn echtgenote hebben gehad. De vrouw zou hierbij op een gegeven moment gestopt zijn met ademhalen. Daarop pakte de Pool een mes en sneed de vrouw tweemaal in haar hals om haar te proberen te redden.

De man verklaarde dat er geen opzet in het spel was. Volgens de rechtbank is dit scenario niet geloofwaardig en vindt het geen steun in de bewijsmiddelen. De rechtbank vindt niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade en heeft de man daarom vrijgesproken van moord.

3600 euro schadevergoeding

De rechtbank kende een schadevergoeding van bijna 3.600 euro toe aan de nabestaanden voor de kosten die zij hebben gemaakt als gevolg van het overlijden van het slachtoffer.

