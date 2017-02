Nieuwe wandelmars in Beuningen

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen wordt op zaterdag 11 maart de eerste Molenmars gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden, namelijk 15 of 20 kilometer. De mars start en finisht bij de Beatrixmolen in Winssen.

Oefening Vierdaagse De wandelroute loopt via het buitengebied naar molen De Haag in Beuningen. Daarna gaan de wandelaars via de Dijk en uiterwaarden weer richting de finish bij de Beatrixmolen.



De Molenmars is volgens de organisatie erg geschikt als oefening voor de Vierdaagse. Er wordt gestart vanaf 9.30 uur, de finish is rond 17.00 uur. Deelname vanaf 12 jaar.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen.