Alcoholcontrole? Dronkaard negeert politie en rijdt naar huis

ZUTPHEN - Een beschonken automobilist in Zutphen heeft er zondagavond alles aan gedaan om aan een alcoholcontrole te ontkomen.

De man van 50 kreeg rond 19.45 uur een stopteken van de politie. Hoewel de bestuurder dit tot tweemaal toe negeerde, stopte hij uiteindelijk op de Leeuweriklaan. Daar beloofde hij dat hij zou meerijden naar de controleplaats, maar dat bleek een loze belofte.

In plaats van de agenten te volgen, reed de Zutphenaar naar zijn woning aan de Zerboldstraat. Toen de politie hem daar wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. Uiteindelijk is de man geboeid overgebracht naar het politiebureau. Uit een ademanalyse bleek dat de automobilist te veel had gedronken. Hij moest daarom zijn rijbewijs inleveren.