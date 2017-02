CDA Gelderland uit zorgen over voedsel

EDE - Bij een discussiebijeenkomst van CDA Gelderland en het World Food Centre hebben Tweede Kamerleden Jaco Geurts en Hanke Bruins Slot hun zorgen geuit over het huidige voedsellandschap.

'Voeding moet weer dichterbij mensen komen,' zegt Hanke Bruins Slot. 'Kinderen moeten weten waar hun eten vandaan komt, dat melk niet uit een pak komt maar uit een koe.' Jaco Geurts vult aan: 'We moeten niet denken dat we vanuit de Tweede Kamer alles kunnen veranderen. We moeten op het gebied van voeding veel meer maatschappelijk ondersteunen en stimuleren.'

Directe verkoop

'Er ligt voor de stimulering een rol bij het onderwijs maar vooral ook bij de ouders zelf,' aldus Bruins Slot. 'Ook de markten met streekproducten leveren hieraan een grote bijdrage. Hier verkopen boeren direct hun kwaliteitsproducten aan de burger, zonder tussenkomst van derden. De vraag naar dit soort directe verkoop neemt sterk toe. Dat moeten we als politiek vooral ondersteunen en stimuleren.'

Minister van Voedsel

Volgens het CDA zou er in het volgende kabinet een minister van Landbouw, Natuur en Voedsel moeten komen om zo vraagstukken over veranderingen op het gebied van voedsel en de gevolgen die dat heeft voor boer en consument te kunnen beantwoorden.