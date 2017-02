Transgender Nicky: 'Ik heb mijn geslachtsdeel nooit willen aanraken'

ARNHEM - Nicky Ebbeng (27) van theatergroep Gras in Nijmegen was maandag de lunchgast bij Rob Kleijs op Radio Gelderland. Ze spraken behalve over dit gezelschap over het feit dat Nicky transgender is.

Al heel jong wist Nicky dat ze geen jongen was. 'Ik had een hekel aan mijn geslachtsdeel, heb dat nooit willen aanraken, nooit willen zien. Ik was vooral bezig met dat ding moet weg. Wat er voor in de plaats kwam, was ik nooit zo mee bezig.'

Op haar 24ste kreeg ze haar geslachtsoperatie. Deze ingreep moest lang worden uitgesteld, omdat Nicky te zwaar was. 'Mijn lichaam is voor 95 procent mijn eigen lichaam', zegt ze. 'Met de term 'verkeerd lichaam' kan ik niet zoveel. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn lichaam niet van mij was.'

'Mijn zus is zwanger, dat word ik nooit'

De transitie is al geruime tijd achter de rug. 'Maar ik word er nog steeds mee geconfronteerd. Mijn zus is zwanger, dat gaat mij nooit gebeuren. Ik heb nu voor het eerst een vriendje en hij vindt het lastig om zijn omgeving te vertellen dat ik vroeger een jongetje was.'

Verkering, ze vindt het doodeng. 'Ik heb niet op mijn vijftiende gekust in het fietsenhok, seks gehad op mijn negentiende bij mijn moeder thuis. Een puber van 27? Ja, zo voelt het wel een beetje.'

Theatergroep Gras

Ebbeng geeft leiding aan theatergroep Gras in Nijmegen: 'Ik houd heel erg van theater, van de glitter en de glamour, het maken van toneel. Ik doe niets dat niet met theater te maken heeft. Nu ben ik al bezig met producties die we volgend jaar gaan maken.'

Gras speelt onder meer De Grote Theatershow, een voorstelling over drie mensen die moeite hebben op het gebied van relaties.

Ebbengs gezelschap opent een eigen locatie in Nijmegen, in de voormalige Honigfabriek. Daarvoor heeft Ebbeng geld nodig en is ze een inzamelingsactie gestart. Donderdag wordt duidelijk of die genoeg geld heeft opgebracht.

