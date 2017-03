Komende uitzending: bekenjacht, 'pers'fotografie en de overlevingstrategie van Arend

ARNHEM - Zaterdag 4 maart in Gelderse Koppen

Intieme kiekjes

ARNHEM - Linda Vriesen is geboortefotograaf. Zij legt tijdens de bevalling de meest intieme momenten van ouders en kind vast. Want waarom fotografeer je wel je trouwdag en niet de geboorte van je kind? Na een kennismakingsgesprek met de aanstaande ouders staat Linda vanaf de 38ste week dag en nacht standby. Vanaf 4 centimeter ontsluiting wordt ze gebeld en komt ze fotograferen. Ze was ook bij de bevalling van Milou van Loenen, die nu een prachtig beeldverslag heeft van de geboorte van dochtertje Noa.

Sprengen zoeken

ARNHEM - Kees Kant werd geboren in de Biesbosch en heeft altijd een passie voor water gehad. Toen hij naar Arnhem verhuisde, ontdekte hij dat er vroeger wel zes beken stroomden. Die zijn in de loop der jaren allemaal dichtgemaakt of riool geworden. Doodzonde, vindt Kees en daarom heeft hij alle beken in kaart gebracht. De mooiste vindt hij de beek die bij Bronbeek ontspringt. Samen met Harm volgt hij de loop van het water en dat brengt ze bij het meest prachtige plekje.

Sport als redding

EPE - Zes jaar geleden overleed de vrouw van Arend Vinke door een medische fout. Hij had niks meer, geen kinderen, geen broers of zussen, alleen nog zijn dieren en de sport. Arend verslaat al zo'n 35 jaar amateursportwedstrijden voor lokale omroepen en kranten. Soms heeft hij in een weekend wel vier of vijf wedstrijden, maar dat maakt hem niks uit, want dit is zijn medicijn tot overleven.