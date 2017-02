Voorbereidende werkzaamheden N18 Varsseveld - Lichtenvoorde

HEELWEG - De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde begint aanstaande maandag. Er worden bomen gekapt, groen verwijderd en kabels en leidingen verlegd.

In de zomer beginnen de daadwerkelijke aanpassingen. De N18 gaat extra rijstroken en een fietstunnel bij Varsseveld krijgen. Ook wordt de kruising Lichtvoorde-zuid aangepast.

Bomen kappen

Omdat de weg breder gemaakt moet worden is het kappen van bomen en verwijderen van groen nodig. Dit zal vooral gebeuren bij de aansluiting A18-N18 en bij de kruisingen van de N18 met de Zelhemseweg, de Oosterlijke Rondweg en bij kruising Lichtevoorde-zuid.

Dit gebeurt nu omdat bomen in het broedseizoen niet gekapt mogen worden. Wanneer een ecoloog constateert dat er geen nesten in de bomen zitten mag het kappen beginnen. In een later stadium zullen deze herplant worden.