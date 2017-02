Verwarde man dreigt woning in brand te steken

HARDERWIJK - Een verwarde man uit Harderwijk heeft zondagavond gedreigd zijn appartement aan de P.C. Boutenslaan in brand te steken. Uit voorzorg werden daarop enkele naastgelegen woningen ontruimd.

Buurtbewoners waarschuwden rond 19.15 uur de politie, nadat de bewoner in huis door het lint was gegaan. Hij zou daarbij verschillende goederen hebben vernield.

Overmeesterd door agenten

Gewaarschuwde agenten probeerden later met de man in gesprek te gaan, maar dat lukte niet. De bewoner dreigde zichzelf wat aan te doen met een mes en zijn woning in brand te steken. De politie besloot daarop de voordeur te forceren. Eenmaal binnen kon de man worden overmeesterd.

De Harderwijker is in de cel gezet voor nader onderzoek en verhoor. Vanwege het dreigende brandgevaar was ook de brandweer opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.