Veel reacties op kliklijn tegen illegale studentenhuizen

NIJMEGEN - Inmiddels zijn er veel reacties op de kliklijn, om illegale studentenhuizen in Nijmegen te melden. Wijkcomité Oost, heeft aan bewoners in Nijmegen-Oost een oproep gedaan om aan te geven waar studentenhuizen zijn.

De kliklijn is een initiatief van vijf wijkorganisaties en platform Kamerbreed. Kamerbreed Nijmegen kaart al langer illegale kamerverhuur aan bij de gemeente. Eerder wees het platform via een e-mail aan het college op vermoedelijk illegaal kamerverhuur. Nijmegen telt mogelijk meer dan 2.000 panden die illegaal gebruikt worden als studentenhuis. In deze panden worden kamers verhuurd zonder dat daar een geldige vergunning voor is afgegeven. In enkele gevallen is er voor het pand alleen een vergunningaanvraag gedaan.

Kliklijn is bundeling krachten

De organisaties vinden dat er te weinig gedaan wordt om problemen die toenemen, tegen te gaan. Er wordt gevreesd dat geluidsoverlast, verloedering en straatvuil zal toenemen. Door een huis-aan-huis verspreide brief wordt opgeroepen om te melden waar studentenhuizen zijn en de overlast die ondervonden wordt. Het doel is om inzichtelijk te krijgen waar de huizen precies staan en welke illegaal zijn.