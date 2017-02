Inbraakgolf in Ede-Zuid

Foto: Omroep Ede

EDE - In Ede-Zuid is de afgelopen week in vijf woningen ingebroken. Ook is er drie keer wat uit een auto ontvreemd. Dat schrijven de wijkagenten in hun nieuwsbrief aan de bewoners.

De woninginbraken waren aan de Dick Ketstraat, de Hobbemastraat, de Noel Bakerstate, de Jordaenstraat en de Parkweg. Verder is er wederom een kentekenplaat gestolen. Begin februari verdwenen er ook drie kentekenplaten. Uit een afgesloten fietsenstalling bij Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn diverse accu's weggenomen. Mensen met tips kunnen zich melden bij de politie.

