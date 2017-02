Clubs met Ballen - 1 maart 2017

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd FC Lienden - Jong Sparta. We ontvangen het arbitrale kwartet met Rob van Lavieren en zien spits Danny van den Meiracker twee keer scoren.

TEC

Bij TEC zamelen ze voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong FC Twente geld in voor een supportersactie. Onze verslaggever hielp een handje mee!

Jong Vitesse

We maken de balans op met trainer John Lammers, hoe bevalt het in de Tweede Divisie? en wat vindt hij van de kritiek die veel amateurclubs hebben op deze beloftenteams in de voetbalpiramide.

De Treffers

Twam Smits kreeg onlangs te horen dat er voor hem komend seizoen geen plek meer is bij De Treffers. De aanvoerder mag op zoek naar een nieuwe club en dus zijn we benieuwd hoe de voormalig prof daar mee omgaat.