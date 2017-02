Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 8: Koffiedrab is geen afval meer

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De laatste uitzending van Het Groene Oosten staat weer voor de deur. In deze aflevering zien we hoe het Radboudumc streeft naar het maximaliseren van hergebruik en het sluiten van grondstofkringlopen. We zien wat er met plastic afval en zorgafval van de OK gedaan wordt. En koffiedrab wordt niet meer als afval gezien, maar als grondstof voor oesterzwammen om op te groeien. Het is een circulair systeem: de oesterzwammen komen terug in de keuken en worden aan de gasten van de Radboudumc geserveerd.

Nijmegen mag zich volgend jaar European Green Capital noemen: de duurzaamste stad van Europa. Maar hoe heeft de stad deze titel binnen weten te halen en wat houdt het precies in? Verder nemen we een kijkje achter de schermen bij PaperFoam. Het bedrijf ontwikkelt en produceert biobased verpakkingen door het spuitgieten van zetmeel uit aardappels. Tot slot testen we de elektrische Multi Tool Trac. Kan deze tractor de concurrentie aan tegen de reguliere 300 PK dieselvariant die tegenwoordig nog veel op boeren erven te vinden is? Dit en meer zie je dinsdag 28 februari om 17:20 uur in Het Groene Oosten op tv bij Omroep Gelderland.