Leegstand winkels grootst in Rivierengebied

ARNHEM - In de gemeenten Lingewaal en West Maas en Waal stond afgelopen jaar 1 op de 3 winkelpanden leeg. Veel gemeenten in het Rivierengebied kampen met een leegstand van meer dan 20%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Hattem heeft het minste last van leegstaande winkels; maar 5%. Het aantal leegstaande panden was het hoogst in Apeldoorn, daar werden 270 winkelpanden niet gebruikt. Gevolgd door Nijmegen (240), Ede (150) en Arnhem (130).

Volgens het CBS kan de leegstand onder anderen komen door de faillissementen van grote winkelketens. Van de winkels was gemiddeld 14 procent niet in gebruik in 2016. In heel Nederland stonden begin vorig jaar bijna 21.000 winkelpanden leeg.

Van de gemeenten Rozendaal, Berg en Dal, Westervoort en Scherpenzeel zijn geen gegevens beschikbaar, daardoor zijn die niet ingevuld.

Leegstaande kantoorpanden

Nijmegen bijt met 280 leegstaande kantoorpanden het spits af, gevolgd door Arnhem (250) en Apeldoorn (160). Procentueel gezien staan in de gemeenten Voorst, Apeldoorn, Barneveld, Elburg, Geldermalsen, Lingewaal en Aalten 1 op de 3 kantoorpanden leeg. De gemeente Bronckhorst en Oude IJsselstreek hebben maar 13% leegstand, het minste van de provincie.

In Gelderland stond begin vorig jaar 24% van de kantoorpanden leeg. In Nederland gaat het in totaal om ruim 26.000 kantoren. De provincie komt op de achtste plaats nog voor Friesland, Drenthe, Groningen en Zeeland.

Van de gemeenten Rozendaal, Rijnwaarden en Berg en Dal zijn geen gegevens beschikbaar, daardoor zijn die niet ingevuld.