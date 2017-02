Kapitein Timmermanns - De 'Vader' van Ysselsteyn

YSSELSTEYN - Op 28 februari 1995 overleed kapitein bd Lodewijk Johannes Timmermanns. Hij was 28 jaar lang beheerder van de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn en geldt onder Duitse veteranen en nabestaanden als de Vater des Soldatenfriedhofes.

De in 1916 geboren Timmermanns maakte als militair de Duitse inval in mei 1940 mee en besloot na de capitulatie in het verzet te gaan. Na de bevrijding werd hij opgenomen in het Amerikaanse leger in de rang van luitenant en was hij betrokken bij het opruimen van mijnen. Bij dat werk raakte hij aan beide ogen gewond door de explosie van een zogeheten Holzmine; Duitse mijnen met een houten ombouw die daardoor niet met een metaaldetector waren op te sporen.

Verzoening na de oorlog

Tijdens zijn opname in een Canadees militair hospitaal kwam hij in contact met een gewonde Duitse soldaat. Die ontfermde zich na zijn genezing over Timmermanns, die een groot deel van zijn gezichtsvermogen kwijt was. Timmermanns kreeg in 1948 het beheer over de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn en besloot op grond van zijn ervaringen met de jonge Duitser die hem verzorgd had om zich met hart en ziel in te zetten om de Duitse gevallenen een waardige rustplaats te geven. Na Timmermanns overlijden is zijn as uitgestrooid op de begraafplaats. Daar herinnert een monument aan de Vater des Soldatenfriedhofes Ysselsteyn. Bij zijn leven werd de toegangsweg naar de begraafplaats al naar Timmermanns vernoemd.

Na zijn overleden werd Timmermanns geprezen voor zijn werk deed zijn geroemd als iemand die een belangrijke bijdrage leverde aan de Nederlands-Duitse verzoening na de oorlog.

Op de begraafplaats liggen ruim 31.500 Duitse gesneuvelden begraven. Meer over de begraafplaats Yssensteyn.