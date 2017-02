Onweer, hagel en zware windstoten: KNMI geeft opnieuw code geel af

ARNHEM - Wie vanmiddag of vanavond naar buiten gaat, moet rekening houden met fikse (onweers)buien. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. In Gelderland geldt de waarschuwing voor extreem weer van 16.00 tot 22.00 uur.

Volgens het weerinstituut kunnen de buien gepaard gaan met hagel en windstoten tot 75 km/uur. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', waarschuwt het KNMI.

Niet koud

In de loop van de avond en vannacht neemt de wind wat af en ook de buien worden dan minder. Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen is het vandaag nog zacht met 11 graden.

Morgen blijft het kwik steken op een graad of 7. 'Het wordt dan guur, met kans op hagel en natte sneeuw', aldus Bloem.

