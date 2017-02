(VIDEO) Vitesse kan afrekenen met halve finale-trauma

ARNHEM - Vitesse krijgt woensdag tegen Sparta uit de gelegenheid om af te rekenen met het halve finale-trauma in de beker.

De laatste twee keer dat de Arnhemmers op de rand van de bekerfinale stonden, ging het op schlemielige wijze mis. En net als in deze editie had Vitesse toen eerder in het toernooi al afgerekend met een topclub.

In 2000 had Vitesse de kampioen van dat jaar PSV uitgeschakeld door een overtuigende 2-0 zege in Eindhoven. In de halve finale was Roda JC op 12 april de tegenstander in Gelredome. Een Gelderse bekerfinale, daar droomde iedereen al van, want een dag eerder had NEC na strafschoppen gewonnen van AZ. Het bleef 0-0 na negentig minuten, maar in de verlenging leek Vitesse de golden goal te maken. Anco Jochemsen schoot op de paal. En enkele minuten later was het wel raak aan de andere kant via Davy Zafarin: 0-1 en uitschakeling voor Vitesse. Roda zou dat jaar ook de beker winnen ten koste van NEC (2-0).

Precies een jaar later, weer op 12 april, kwam FC Twente naar Arnhem. Vitesse had eerder in het toernooi al afgerekend met Ajax in Amsterdam. Gert Claessens maakte daar de golden goal, waardoor met 2-1 werd gewonnen. De Arnhemmers speelden matig tegen Twente, maar in de reguliere speeltijd bleef het 0-0. In de verlenging domineerde Vitesse, maar het bevrijdende doelpunt viel niet. En bij de strafschoppen ging het mis. Eerst faalde Emile Mbamba vanaf elf meter en later ook aanvoerder Marc van Hintum. En de beslissende strafschop werd benut door Sjaak Polak. Een enorme kater voor Vitesse en feest voor met name Patrick Pothuizen. Die was in de winter overgestapt van Vitesse naar Twente en haalde nu zijn gram. Later pakte hij met Twente ook de beker door na strafschoppen af te rekenen met landskampioen PSV.