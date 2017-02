Kickbokser uit Kilder wint Young Fighting League 2017

KILDER - De 15-jarige kickbokser Peter Verhaegh uit Kilder heeft zaterdag de Young Fighting League 2017 op zijn naam weten te schrijven.

“Ik wil graag mijn trainers en supporters bedanken”, schrijft de jonge topsporter op zijn Facebookpagina. Verhaegh vocht zaterdag drie wedstrijden in het grootste internationale toernooi in Nederland. In Almere-Stad won hij wedstrijden met knock-out, de laatste won hij op punten.



Het jongere broertje van Peter, Willem Verhaegh, nam ook deel aan het grote toernooi. Hij raakte in de eerste partij geblesseerd aan zijn knie en verloor daarmee de wedstrijd.