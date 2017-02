Insluiping op klaarlichte dag in Terborg

ULFT - Onbekenden zijn zaterdag een woning in Terborg binnengeslopen. De politie zoekt getuigen van de insluiping.

Op klaarlichte dag tussen 12.00 en 12.30 uur zijn onbekenden een woning aan de Nagellstraat in Terborg binnengeslopen. Politie Oude IJsselstreek geeft aan dat er spullen weggenomen zijn.



Het is niet duidelijk of het om één of meerdere personen gaat. De dader of daders zijn mogelijk via de voordeur naar binnen gegaan. Deze stond op dat moment open.



Foto: REGIO8