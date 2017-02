Meer beveiligers, maar geen gratis drankmunt tijdens frühshoppen in Huissen

HUISSEN - Carnavalsvereniging De Kroanige Zwoane in Huissen zet dit jaar voor het eerst extra beveiligers in tijdens het frühshoppen op maandag. De bezoekers raken daardoor wel hun drankmunt kwijt.

Tijdens het frühshoppen trekken de feestvierders onder het genot van (veel) bier en wijn van kroeg naar kroeg.

Bezoekers betalen al enkele jaren 2,50 euro om mee te mogen doen aan het frühshoppen. Hiervoor kregen ze een polsbandje én een drankmunt. Het polsbandje geldt dan als toegangsbewijs voor de kroegen en zalen. Met de drankmunt kregen de bezoekers in het verleden een gratis drankje.

In de horecazaken lopen al beveiligers rond. De gemeente Lingewaard wilde dat organisator De Kroanige Zwoane extra beveiligers inzet voor het feest in de buitenlucht. Vanwege deze extra inzet vervalt echter de drankmunt. Nu krijgen bezoekers een polsbandje en een zogeheten orde, de carnavalsmedaille.

'Meer doen aan veiligheid'

Remon Evers van De Kroanige Zwoane: 'In het kader van de vergunning moeten we meer doen aan veiligheid. De politie is zeker ook nog wel aanwezig maar niet meer in die hoedanigheid zoals vroeger. Dus moeten we zelf wat organiseren. De Kroanige Zwoane huurt een beveiligingsbedrijf in, dat bedrijf levert voor maandag vijf tot zes beveiligers. En die kosten geld.'

Ook wordt het entreegeld gebruikt voor extra toiletten buiten en meer versiering. Het frühshoppen in Huissen trekt jaarlijks zo'n vijfduizend bezoekers.

In een extra tv-uitzending vanavond bij Omroep Gelderland kunt u meer zien vanuit Huissen.