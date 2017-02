Hek sluit kuikens buiten, sommigen overleven dat niet

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij de Lauwersgracht in Arnhem is afgelopen vrijdag een hek om het broedeiland in de vijver geplaatst. De gemeente Arnhem doet dit om de ganzenpopulatie in Arnhem in te dammen en overlast te voorkomen. Maar door het hek zijn sommige Afrikaanse Nijlganskuikens waarschijnlijk verdronken.

'Toen het hek geplaatst werd eiste dat ook gelijk zijn eerste slachtoffer, een van de kuikens probeerde zich door het gaas te wurmen en raakte gewond' vertelt Frank Majoor, onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. 'Voor vrijdag telde ik acht Nijlganskuikens, maar nu nog maar vijf.' Het Nijlganzenpaar zit er volgens Majoor al 5 jaar. Het broedeiland is hun vaste overnachtingsplek, de ouders vliegen over het hek heen, maar de kuikens kunnen dat nog niet. 'De jonge vogels worden geroepen door hun ouders, maar ze komen simpelweg niet op het eilandje. Ze proberen zich door het hek te wurmen en als dat niet lukt dan blijven ze rond het hek zwemmen met als gevolg dat ze koud en nat worden en uiteindelijk verdrinken.' Oplossing is simpel volgens Majoor Volgens Majoor kan het probleem ook anders worden opgelost. 'Het hek rond het broedeiland weghalen zou het mooiste zijn wat er kan gebeuren. Er zou ook een hek langs de grasrand geplaatst worden. Zo kunnen de ganzen ook niet de weg oplopen en ontstaan er geen gevaarlijke situaties. Er zijn dus meerdere opties te bedenken dan een hek rond een eiland.' Gemeente wil kijken naar oplossing 'We gaan kijken naar de situatie bij de Lauwersgracht en mocht het zo zijn dat wij Nijlganzen met kuikens tegenkomen dan zullen we met gepaste maatregelen komen. Dit zou kunnen betekenen dat we de gaaswijdte van het hek vergroten' aldus Jan Floor, toezichthouder bossen en parken bij de gemeente Arnhem. Het hek in het Musispark is er neergezet om de groeiende populatie ganzen in te dammen. De gemeente probeert hierdoor eventuele overlast te voorkomen.