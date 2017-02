Rosenmontag en uitspraak moord Ophemert: dit is het nieuws van maandag 27 februari

ARNHEM - Carnavalisten in Gelderland vieren Rosenmontag, er komt een uitspraak in de moordzaak in Ophemert en het vakantieseizoen van De Zonnebloem begint weer. Dit is het nieuws van maandag 27 februari.

Rosenmontag

Carnaval is deze dagen op zijn hoogtepunt. Overal in Gelderland ontwaken vanochtend mensen met een wat onbestemde hoofdpijn, wellicht veroorzaakt door een versnapering teveel. Hup, in het pak hijsen en gaan maar weer!

Er is vandaag van alles te doen in Gelderland carnavalsland: van fruhshoppen in Huissen naar een elfkroegentocht in Doetinchem tot de optocht in Beek. Alaaf!

Uitspraak moord Ophemert

De rechtbank doet vanochtend uitspraak in de zaak tegen een 35-jarige Pool. Hij wordt verdacht van doodslag op zijn vrouw. Begin juni vorig jaar werd ze dood gevonden op het terrein van een fruitbedrijf in Ophemert, waar ze al jaren werkte.

De man wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw van 37, de Poolse Emilia, mei vorig jaar in een caravan om het leven heeft gebracht. Hij zou haar hebben verstikt en daarna met een scherp voorwerp hebben gestoken. Ze was begraven op het terrein van het fruitbedrijf in Ophemert.

De man zegt zelf dat wurgseks met zijn vrouw uit de hand was gelopen. Justitie eiste twee weken geleden veertien jaar cel.



Vakantiereisjes Zonnebloem beginnen weer

Ze varen weer uit, de vakantievierders! Er gaat vanmiddag een boot van Arnhem naar Duitsland en daarmee is het vakantieseizoen van de Zonnebloem weer begonnen. De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een beperking door ziekte, leeftijd of handicap.

Iedere vaarvakantie begint en eindigt in Arnhem. Er zijn 39 vaarweken, in totaal gaan dit seizoen drieduizend Zonnebloemdeelnemers op vakantie.