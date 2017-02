'Wie reed mijn zoon van zijn scooter in Angerlo?'

ARNHEM - Monique Lenting uit Angerlo is op zoek naar een bestuurder van een witte taxibus die zondag betrokken was bij een ongeval.

'Mijn zoon Sverre reed met zijn vriendinnetje op een scooter over de parallelweg in Angerlo', vertelt de moeder. 'Voor ze reed een witte Mercedes-taxibus. Dat weten we zeker, want Sverre zag een blauw kenteken.'

De bus draaide vervolgens de N338 op richting Doetinchem en reed de scooter omver. Die belandde in de berm. Sverre en zijn vriendin lagen onder het voertuig. 'De chauffeur is vervolgens uitgestapt, vroeg even hoe het ging. Ze waren allebei hartstikke beduusd en zeiden dat het ging, de man is toen meteen doorgereden.'

Klachten

Hoewel de twee niet ernstig gewond raakten, waren kleren en scooter na het ongeluk wel (licht) beschadigd. Ook hebben ze wat schaafwonden en andere kleine klachten.

'We hebben contact gezocht met de politie, maar omdat de man even is uitgestapt is het formeel geen doorrijden', vertelt Monique. 'Een ongeluk kan iedereen gebeuren. We willen graag nog even contact. Een taxichauffeur is toch verzekerd. Voor Sverre is dit heel vervelend. Hij heeft sinds november zijn scooterrijbewijs en nu dit.'