Hagelslag en chocopasta in één potje? Ja het kan: hagelpasta.

PUTTEN - PUTTEN - Het is Henk Kramer na anderhalf jaar gelukt om hagelslag en chocoladepasta te combineren in een potje met als resultaat: Hey Hagelpasta. Putten heeft vanmiddag de primeur.

Kramer heeft de hagelpasta met Yvonne Strooker van La Culina Kookwinkel in Putten ontwikkeld. Daar wordt vanmiddag een potje met de nieuwe lekkernij overhandigd aan burgemeester Lambooij van Putten. Ook is er een culinaire presentatie van een Sterren kok.

Weddenschap

Hagelpasta is een uit de hand gelopen weddenschap tussen Henk Kramer uit Capelle aan de IJssel en zijn kleinzoons Bas (20), Tom en Niels van 17 en Chris (14). Tom is de grootste smulpaap, verklapt Kramer.

Het begon anderhalf jaar geleden, vertelt Kramer: 'Mijn kleinzoons zijn gek op chocoladepasta met daarop hagelslag. Ik vroeg: waarom ligt dat niet in de winkel?'

Opa Kramer werd keihard uitgelachen, maar het hek was van de dam. Kramer ging op zoek in België. In eigen land klopte hij aan bij TNO. Steeds kreeg hij te horen dat het maken van 'hagelpasta' onmogelijk is.

Het kan niet?!

Hagelslag en chocoladepasta passen niet bij elkaar, hoorde Kramer. Het bereidingsproces zou sneuvelen door temperatuurproblemen. Maar Kramer gaf zich niet gewonnen. En zo belandde hij in Putten bij Yvon Strooker van kookwinkel La Culina. 'Yvon en ik hebben veel testen gedaan, heel veel. Onze keukens hebben we volgestopt.'

Familie, vrienden en kennissen werden proefkonijnen. 'Ze werden er zelfs een beetje tureluurs van, maar ontdekten ook dat het bijzonder was. Met minder suiker erin en minder conserveringsmiddelen', aldus Kramer. 'En het resultaat wordt dus vanmiddag gepresenteerd bij kookwinkel La Culina in Putten.