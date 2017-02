Vitesse-aanvoerder Kashia droomt van de beker in zijn handen

DEVENTER - Aanvoerder Guram Kashia was tevreden over de mentaliteit die Vitesse toonde tegen Go Ahead.

"Het was een vechtwedstrijd, maar daar waren we wel klaar voor. Het ging centraal achterin prima samen met Matt Miazga. Wij zijn daar wel geschikt voor. Het was belangrijk dat we de eerste helft dat doelpunt maakte. En de tweede helft hebben we het prima uitgespeeld. We staan er nu heel goed voor om de play-offs te halen."

Nu wacht de halve finale van de beker tegen Sparta. "Deze week valt er echt wat te winnen. We gaan in een goede stemming naar die wedstrijd toe. Ik droom er iedere nacht van dat ik met die beker in mijn handen mag staan."