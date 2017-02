Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Teruglezen: zo trok de storm over Gelderland

Ons liveblog over de storm die donderdagavond over Gelderland raasde, trok veel kijkers. Op diverse plekken leverde de storm problemen op: er werden meer dan 100 schadegevallen gemeld.

In Gendringen ontstond een gaslek doordat een boom was omgevallen en in Nijmegen waaide een dak van een huis af. Op de Hoofdstraat in Velp vlogen de dakpannen van het dak, waardoor een gedeelte van de weg tijdelijk afgesloten was. In Herwijnen werd op een gegeven moment windkracht 9 gemeten.

Zie ook:



Explosief ontploft in schuur Nijkerkerveen

Aan de Laakweg in Nijkerkerveen ontploft dinsdagmiddag een explosief. Het gebeurt in een schuur. Een 49-jarige koster raakt ernstig gewond bij de ontploffing.

De man belde na de ontploffing zwaargewond aan bij de buren. 'Hij was helemaal bebloed. Zijn hand lag helemaal aan flarden en er zat een gat in zijn gezicht. Hij zakte hier tegen het paaltje aan. Gelukkig bleef hij wel bij kennis', vertelden de buren. Het explosief is waarschijnlijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook:

Grote waterstoring in de Liemers

Grote wachtrijen voor supermarkten, enorme transporten naar verzorgings- en verpleeghuizen. De Liemers zat een dag zonder water en dat zorgde bij vlagen voor hectische taferelen.

De oorzaak was een gesprongen waterleiding bij Ellecom. Medewerkers van Vitens probeerden met man en macht het lek te repareren. Dat lukte zondagavond, een dag nadat de leiding was gesprongen.

Zie ook: