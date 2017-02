Bewoners verzetten zich tegen sloop woningen

VELP - Drie bewoners van Velp-Zuid blijven zich verzetten tegen de sloop van hun huurhuizen. De woningbouwvereniging wil de oude arbeiderswijk slopen en herbouwen. De meeste bewoners zijn al vertrokken, maar deze drie weigeren dat.

Loes Kersseboom en Willem van Ginkel en zijn partner zijn de laatste vaste bewoners van het te slopen buurtje in Velp rondom de Beltjeshofstraat. De andere bewoners zijn al vertrokken. Hun huizen staan leeg of er worden anti-kraak verhuurd. Maar Loes Kersseboom en Willem van Ginkel en zijn partner weigeren te vertrekken. Willem van Ginkel: 'We wonen hier heerlijk. Het is knus, met genoeg ruimte voor ons tweeën, een heerlijke, ruime, zonnige tuin en een lage huur.' En dus wil hij na dertig jaar niet weg.

Oud worden

Dat geldt ook voor Loes Kersseboom die twee deuren verderop in de Mauritsstraat woont. 'Ik woon hier heel erg prettig, omdat ik een lage huur heb, een fijn huis en zonnige tuin. En ik heb er op gerekend dat ik hier oud kan worden. De badkamer is beneden en ik kan beneden een bed neer zetten.'

Ze hebben een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat ze hun huis uit moeten. Bert Ploeg van woningbouwvereniging Vivare snapt de emotie. 'Ik begrijp hun gevoel en emotie ook heel erg. We hebben geprobeerd het zoveel mogelijk toe te lichten, maar wij zijn er echt van overtuigd dat de sloop van deze huizen bij het grote geheel van vernieuwing van deze wijk hoort.'

De rechter buigt zich nu over de sloopplannen en het verzet daartegen en doet woensdag 1 maart uitspraak.