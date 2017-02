Fraser: het was niet allemaal top

DEVENTER - Trainer Henk Fraser vond dat er op twee manieren naar de wedstrijd van Vitesse tegen Go Ahead kon worden gekeken.

"Het hangt ervan af wat jouw keuze is. Het was niet allemaal top, maar aan de andere kant hebben we het heel professioneel uitgespeeld", verklaart de trainer. "We spelen soms best wel behoorlijk en dan is het resultaat er niet. Nu kan de eerste helft aanzienlijk beter, maar de tweede helft hadden we met 0-4, 0-5 kunnen winnen. Dan is het frustrerend dat het 1-3 wordt. Ik vraag van mijn spelers dat ze wedstrijden ook lezen. Zij vechten tegen degradatie en wij wisten dat het in de eerste fase vechtvoetbal zou worden. Daar moet je dan voor een gedeelte in mee. Als je die fase overleeft, moet je zorgen dat je in jouw kwaliteit speelt. En dat is bij ons aan de bal."

"De competitie is voor ons belangrijk, want we staan nog steeds dichtbij de vierde plaats. Dat is voor iedereen een wens. Maar nu gaan we focussen op de beker. Voor mij is het mooi, want ik ben als trainer nog nooit zo ver gekomen in de beker. Dat is wel een goed gevoel. Maar op dit moment heb je nog helemaal niks. De spanning neemt toe en we kijken er wel naar uit."