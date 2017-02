Alerte getuige voorkomt meer brokken

APELDOORN - Een alerte getuige heeft er in de nacht van zaterdag op zondag voorkomen dat een 34-jarige man uit Apeldoorn voor nog meer brokken zorgde.

De getuige zag dat de Apeldoorner in zwaar beschonken toestand in een auto weg wilde rijden. Hij miste meerdere auto's maar net, botste tegen een geparkeerde auto en kwam in een heg terecht.

Hij greep in en verzocht de man niet verder te rijden. Die ging er vervolgens lopend vandoor.

De 34-jarige Apeldoorner bleek te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daar krijgt een bon voor, evenals voor het verlaten van de plaats van een aanrijding en rijden onder invloed. Hij blies namelijk 920 ug/l, terwijl maximaal 220 is toegestaan.