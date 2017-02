Ricky van Wolfswinkel: we willen naar De Kuip

DEVENTER - Ricky van Wolfswinkel was weer heel belangrijk voor Vitesse met het openingsdoelpunt tegen Go Ahead.

"Ja, zo'n goal heb je nodig. Het geeft wat rust, omdat het spel niet geweldig was de eerste helft."

"Na rust kregen we meer ruimte en was het lekker voetballen. We hebben de drie punten, daar kwamen we hiervoor. We willen vierde worden in de competitie. Maar in de kleedkamer ging het al over Sparta. Daar ligt nu onze focus, de halve finale. We willen met z'n allen naar De Kuip."

"We willen wat presteren en geschiedenis schrijven voor de club. In de competitie uit tegen Sparta kwamen we gelukkig weg. Een gelijkspel was misschien verdiend geweest, maar we winnen hem nog en ik maak een goaltje. Daar teken ik nu weer voor."