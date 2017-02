'Ik voel me niet veilig in Presikhaaf'

ARNHEM - "Vreselijk, ik krijg hier een heel onveilig gevoel van.' Meerdere bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn geschrokken van de autobrand in de nacht van zaterdag op zondag. De afgelopen maanden gingen al meerdere auto's in vlammen op.

'Ongelooflijk, ik vind dit heel erg; het geeft een heel onveilig gevoel', zegt een buurtbewoonster terwijl ze naar de zwartgeblakerde parkeerplaats kijkt in de Warmelolaan in Presikhaaf. 'Het komt steeds dichterbij. Vreselijk.'

Een andere buurtbewoonster valt haar bij: 'Dit is toch erg? Maar wat kunnen wij er aan doen?'

Wijk verloedert

In januari en februari gingen in de grote Arnhemse wijk Presikhaaf al meerdere auto's in vlammen op. In de meester gevallen waren ze in brand gestoken. Of dat in de Warmelolaan ook het geval is, is nog niet bekend.

De bewoner die tegenover de plek woont waar de auto in brand stond, heeft er niets van meegekregen. 'Ik slaap aan de achterkant. Maar dat geeft me een heel onveilig gevoel. Ik vind dat Presikhaaf echt verloedert.'

Zie ook: