Varkentje Billy op puppyles: 'Ik dacht, dan leert hij toch een beetje dat hij ook naar me luistert'

Foto: Omroep Gelderland

TOLDIJK - Varkentje Billy, het huisdier van Floor Wildeman, is sinds kort op gehoorzaamheidstraining tussen de puppies. Jolyn Holtvluwer, eigenaresse van Hondenschool Consequent in Toldijk moest zich wel een paar keer achter de oren krabben. 'Wij trainen natuurlijk honden.' Maar uiteindelijk was het huisvarkentje toch welkom op puppytraining. Sindsdien leert Billie net als alle kleine hondjes keurig aan de lijn lopen en te luisteren naar de bevelen van zijn baasje

'Ik vond het zelf heel leuk om te kijken of ie ook de dingetjes kan die een hond kan. Varkens zijn heel slim en ik dacht, dan leert hij ook dat hij naar mij luistert,' zegt Floor als ze varkentje Billy aan de riem het oefenterrein op leidt. Billy heeft zin in de puppytraining vandaag. Dat is duidelijk te zien. Supersnel zoekt hij zijn brokjes uit een grote ballen bak. En pijlsnel legt hij het trainingsparcours af met slalom stokken en buizen, waar de baasjes hun huisdieren langs moeten leiden. Vreemd gezicht maar heel grappig De baasjes van de andere honden hebben er geen moeite mee dat een varkentje mee doet aan de cursus. Hondenbaasje Bettie van Bel schiet een beetje in de lach als ze vertelt hoe Billie het op de cursus doet: 'Het is misschien een beetje een vreemd gezicht, maar heel grappig en ik vind dat het varkentje het beter doet dan de hondjes.' 'Ze zijn heel slim,' valt Floor haar bij. 'Je kunt ze vergelijken met een 5-jarig kind.' Leerprincipes zijn hetzelfde 'Varkens zijn natuurlijk heel andere dieren', zegt de eigenaresse van de hondenschool. 'Maar de leerprincipes van de dieren zijn het zelfde.' Voordat Billy werd toegelaten in het hondenklasje is eerst nog contact opgenomen met een dierenarts. 'Kunnen honden en varkens wel samen? Hoe zit het met de veiligheid van het varkentje en de hondjes. Zitten er nog medische aspecten aan?' Allemaal vragen waar de hondenschooleigenaresse antwoord op wilde hebben. De dierenarts kon haar gerust stellen. En dus was Billie meer dan welkom.