Progressieve Partij Aalten: vragen bij mestongeluk

AALTEN - De Progressieve Partij in Aalten gaat vragen stellen aan het gemeentebestuur over het mestongeluk aan de Hoeninkdijk afgelopen vrijdag. Daarbij stroomden miljoenen liters mest uit een omgevallen silo.

De mestsilo waaide in de stormachtige nacht van donderdag op vrijdag om. Naar schatting twee miljoen liter mest liep daardoor op het terrein van de familie Meerdink en het omliggende land.

De Progressieve Partij wil van het gemeentebestuur weten of er een vergunning is afgegeven voor de mestopslag in de silo. Ook maakt de partij zich zorgen over de milieueffecten van de uitgestroomde mest, ondanks de mededeling van onder meer het Waterschap Rijn en IJssel, dat er geen abnormale waarden zijn gemeten.

Het ongeluk met de silo sterkt de partij volgens fractievoorzitter Joop Wikkerink in de opvatting, dat de politiek 'niet goed bezig is met dergelijke megabedrijven, waar 17.000 varkens worden gehouden'. In de ogen van Wikkerink moeten agrarische bedrijven veel kleinschaliger gaan werken.

In de gemeenteraad van de gemeente Aalten zit overigens ook de eigenaar van de bewuste silo, Henk Meerdink. HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging heeft daarin twee zetels.

Zie ook:

Opruimen miljoenen liters mest gaat nog dagen duren

Mestsilo leeggelopen in Aalten, dronebeelden tonen ravage