Muziek en jolijt in de kerk; carnavalsmis in Knotsenburg

NIJMEGEN - Zo'n 700 mensen waren zondag bij de carnavalsmis in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat in Nijmegen.

Voorganger was aalmoezenier is Bernhard van Welzenes, die 'geestelijk adviseur' is van het prinsenconvent in Nijmegen. In dat convent zitten 40 (ex-)prinsen Carnaval.

Hij hield de mis voor een bonte groep van feestelijk uitgedoste carnavalisten. Die bereidden zich geestelijk voor op het Knotsenburgse carnaval. Knotsenburg is de carnavalsnaam van Nijmegen.

Foto: Omroep Gelderland

Volgens André Smeeman van de Commissie Carnavalsmis zijn kerk en carnaval onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misviering en humor gaan volgens hem hand in hand. De Nijmeegse prins en jeugdprins nemen ook een deel van de lezingen in de mis voor hun rekening.

De Blue Mops, een van de oudste carnavalsorkesten van Nijmegen, zorgde voor de muzikale omlijsting.

Foto: Omroep Gelderland