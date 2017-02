Jan de Hoop doneert duizenden euro's aan zieke Rico-Jay

ARNHEM - Radio Gelderland-presentator Jan de Hoop heeft 16.000 euro gedoneerd aan de ernstig zieke Rico-Jay uit Haaksbergen. De Hoop won het geld in het spelprogramma 'Weet ik veel' van RTL. De opnames daarvoor zijn overigens al enige tijd geleden gemaakt.

De familie van Rico-Jay is al langere tijd bezig met het inzamelen van geld voor de behandeling van het 8-jarige jongetje. Rico-Jay heeft een zeldzame darmaandoening, die in Boston (VS) behandeld kan worden. Vorig jaar is hij met zijn moeder al op en neer naar het ziekenhuis in Boston geweest om onderzoeken te laten uitvoeren.

Radio Kootwijker Jan de Hoop kwam na het winst in 'Weet ik veel' het geld zelf aanbieden. De familie schrijft op de website overdonderd, verbaasd en ontroerd te zijn geweest. Er is nog een kleine 10.000 euro om de behandeling te kunnen laten doorgaan.

Rico-Jay heeft naast de darmaandoening ook nog te maken met twee erfelijke ziektes, waaronder één aan zijn lever.