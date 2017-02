Vitesse wint zonder veel moeite met 3-1 uit tegen Go Ahead

DEVENTER - De generale repetitie voor de bekerwedstrijd tegen Sparta is prima verlopen voor Vitesse. Uit tegen Go Ahead wonnen de Arnhemmers met 3-1 en daar hoefden ze niet veel moeite voor te doen.

94. Het is gedaan: een 3-1 overwinning. Vitesse stijgt naar de zevende plaats in de eredivisie.

93. Baker heeft nog bijna succes met een vrije trap.

90. Henk Fraser kan tevreden zijn. Zonder al teveel inspanning winnen is lekker in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Sparta.

88. Dan toch nog de 1-3 voor Go Ahead via een afstandsschot van Crowley. De bal leek houdbaar voor Tørnes.

87. Büttner heeft de ruimte om lekker op te komen.

86. Van Wolfswinkel wordt vervangen door Mukhtar Ali.

81. Een geweldig doelpunt van Milot Rashica, hard en hoog in de korte hoek: 0-3.

80. Alexander Büttner komt erin voor Navarone Foor.

80. Weer een schot van Baker en opnieuw keert Zwarthoed de bal.

78. Mooie actie en dito schot van Baker, maar Zwarthoed kan redden.

76. Michael Tørnes oogt voorlopig betrouwbaar als vervanger van Room. Al moet gezegd worden dat de thuisclub ook weinig meer laat zien.

71. Eloy Room doet zichzelf pijn bij het wegtrappen van een bal en moet worden vervangen. Hij wordt toegezongen door de fans van Go Ahead, die hem nog niet zijn vergeten. Michael Tørnes maakt zijn debuut voor Vitesse.

68. De vrije trap van Lewis Baker is vervolgens lachwekkend. De bal wordt zo ingeleverd.

67. Smerige overtreding van Ritzmaier op Rashica. Het wordt geel, waar rood niet had misstaan.

66. Guram Kashia speelt ijzersterk achterin bij Vitesse.

63. Go Ahead is het een beetje kwijt na de 0-2. Het offensief is geluwd.

60. De zwakste schakel bij Vitesse is Nathan. Het spel gaat geheel aan de Braziliaan voorbij.

55. Chirivella is dichtbij de 1-2.

52. Geheel tegen de verhouding in wordt het 0-2. Navarone Foor scoort nadat Go Ahead de bal niet weg weet te krijgen na een voorzet van Milot Rashica.

50. Matt Miazga ontsnapt aan een kaart na een wilde charge op Manu.

49. Vitesse opnieuw flink onder druk. Room pakt een schot van Rituzmaier. Op deze manier kan de 1-1 niet uitblijven.

46. Het gaat weer beginnen. Geen wissels bij Vitesse.

45+1. Na een minuut extra speeltijd zit deze eerste helft erop. Vitesse mag niet mopperen met de 1-0 voorsprong.

44. Vitesse behoorlijk in de verdrukking in deze fase, maar Go Ahead is erg slordig bij de eindpass.

40. Eloy Room tikt een verraderlijke vrije trap van Antonia net over.

39. Trainer Henk Fraser kan onmogelijk tevreden zijn ondanks de voorsprong. Matt Miazga grijpt goed in voordat Manu kan uithalen.

36. De thuisclub komt af en toe gevaarlijk door op rechts, maar de voorzetten komen steevast niet aan.

34. Van Wolfswinkel krijgt een duw, maar scheidsrechter Kamphuis ziet er geen strafschop in. Misschien moest hij even overleggen met Van Binsbergen en Kerstens.

29. En dan opeens de 0-1. Na een hoekschop van Foor kopt Leerdam de bal in en Van Wolfswinkel controleert de bal knap en frommelt die als een echte spits binnen.

26. De eerste grote kans is voor Go Ahead. Antonia mag van Foor zo een voorzet geven en Hendriks krijgt de bal bij de tweede paal niet binnen.

25. Guram Kashia probeert zijn ploeg naar voren te stuwen. Maar offensief bakken de Arnhemmers er nog niets van.

20. Even wat druk op het doel van Vitesse, maar geen enkele reden tot paniek.

18. De wedstrijd is volkomen in evenwicht.

13. Aan de andere kant ook een kopkans, van voormalig Graafschap-spits Sam Hendriks. Eveneens naast.

12. Maar daar is dan de eerste kans van Vitesse, Ricky van Wolfswinkel kopt naast.

11. De beginfase is bijzonder rommelig van beide kanten.

10. Navarone Foor speelt echt als linksbuiten, hoewel hij bij balbezit van de tegenstander altijd mee verdedigt.

5e minuut: Vitesse probeert op de helft van de tegenstander te spelen. Gevaar levert dat nog niet op.

12.30 We zijn eraan begonnen in Deventer.

12.27 Vitesse blijft bij een nederlaag achtste. Bij winst zouden de Arnhemmers afhankelijk van andere resultaten twee plaatsen kunnen stijgen.

12.24 Net als Vitesse heeft Go Ahead Eagles ook een adelaar. Hij heet Harly en soms ontsnapt de roofvogel ook. Zo meldde hij zich ooit in een achtertuin vlakbij het stadion. Daar was een barbecue gaande en Harly stortte zich daar niet op het vlees, maar hij deed zich tegoed aan de sausjes.

12.19 De warming-up van Vitesse zit erop.

12.16 Eloy Room is op bekend terrein. Hij stond hier in 2013 een half jaar in het doel op huurbasis. Daarna keerde hij terug naar Vitesse.

12.07 Alexander Büttner oogt inmiddels wat meer afgetraind, maar staat nog niet in de basis bij Vitesse.

11.51 Een dreigende lucht boven het stadion, maar er wordt hoogstens wat motregen voorspeld.

11.46 Arnold Kruiswijk, die tegen Ajax nog ontbrak, zit weer op de bank bij Vitesse. Kelvin Leerdam krijgt de voorkeur als linksback. Ook Alexander Büttner zit op de bank. Lassana Faye, die tegen Ajax nog in de basis stond, zit nu niet eens bij de selectie.

11.33 Stadion De Adelaarshorst ligt midden in een woonwijk. De lichtmasten komen achter de huizen tevoorschijn.

11.27 De opstelling van Vitesse:

Room; Diks, Kashia, Miazga, Leerdam; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, van Wolfswinkel, Foor.

11.20 Vitesse verloor de laatste twee competitiewedstrijden tegen Willem II (0-2) en Ajax (0-1). Een overwinning vanmiddag is lekker voor het vertrouwen op weg naar de halve finale van de beker woensdag uit tegen Sparta. Daar kunnen de Arnhemmers historie schrijven door voor het eerst in 27 jaar weer de bekerfinale te halen.

11.15 Adnane Tighadouini was licht geblesseerd aan zijn lies. En de vleugelspits is er daarom ook niet bij tegen Go Ahead.

11.10 In Arnhem won Vitesse dit seizoen met 2-0 van Go Ahead. De Arnhemmers zijn in Deventer doorgaans succesvol. In 2013 werd bijvoorbeeld met 3-0 gewonnen. Vitesse was toen zelfs koploper in de eredivisie.