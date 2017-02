Liveblog: Vitesse op generale repetitie tegen Go Ahead

DEVENTER - Vitesse beleeft vanmiddag de generale repetitie voor de bekerclash van woensdag tegen Sparta. Nu is Go Ahead Eagles de tegenstander in Deventer. in dit liveblog alles over deze wedstrijd.

12.27 Vitesse blijft bij een nederlaag achtste. Bij winst zouden de Arnhemmers afhankelijk van andere resultaten twee plaatsen kunnen stijgen.

12.24 Net als Vitesse heeft Go Ahead Eagles ook een adelaar. Hij heet Harly en soms ontsnapt de roofvogel ook. Zo meldde hij zich ooit in een achtertuin vlakbij het stadion. Daar was een barbecue gaande en Harly stortte zich daar niet op het vlees, maar hij deed zich tegoed aan de sausjes.

12.19 De warming-up van Vitesse zit erop.

12.16 Eloy Room is op bekend terrein. Hij stond hier in 2013 een half jaar in het doel op huurbasis. Daarna keerde hij terug naar Vitesse.

12.07 Alexander Büttner oogt inmiddels wat meer afgetraind, maar staat nog niet in de basis bij Vitesse.

11.51 Een dreigende lucht boven het stadion, maar er wordt hoogstens wat motregen voorspeld.

11.46 Arnold Kruiswijk, die tegen Ajax nog ontbrak, zit weer op de bank bij Vitesse. Kelvin Leerdam krijgt de voorkeur als linksback. Ook Alexander Büttner zit op de bank. Lassana Faye, die tegen Ajax nog in de basis stond, zit nu niet eens bij de selectie.

11.33 Stadion De Adelaarshorst ligt midden in een woonwijk. De lichtmasten komen achter de huizen tevoorschijn.

11.27 De opstelling van Vitesse:

Room; Diks, Kashia, Miazga, Leerdam; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, van Wolfswinkel, Foor.

11.20 Vitesse verloor de laatste twee competitiewedstrijden tegen Willem II (0-2) en Ajax (0-1). Een overwinning vanmiddag is lekker voor het vertrouwen op weg naar de halve finale van de beker woensdag uit tegen Sparta. Daar kunnen de Arnhemmers historie schrijven door voor het eerst in 27 jaar weer de bekerfinale te halen.

11.15 Adnane Tighadouini was licht geblesseerd aan zijn lies. En de vleugelspits is er daarom ook niet bij tegen Go Ahead.

11.10 In Arnhem won Vitesse dit seizoen met 2-0 van Go Ahead. De Arnhemmers zijn in Deventer doorgaans succesvol. In 2013 werd bijvoorbeeld met 3-0 gewonnen. Vitesse was toen zelfs koploper in de eredivisie.