Amazone Lisa Bongers prefereert springen boven dressuur

WIJCHEN - Ze is twintig jaar en behoort in haar leeftijdscategorie al tot de nationale top bij de springruiters. Amazone Lisa Bongers uit Alverna wil naar de absolute top.

Met haar paard Donbalian won ze op overtuigende wedstrijd haar laatste twee wedstrijden.

"In april is het Nederlands kampioenschap voor Young Riders. Ik heb er een goed gevoel bij dat ik daar wel kan winnen. Springen vind ik uitdagender. Het is wat meer actie en dat zoek ik eigenlijk wel op. Olympische Spelen is op 1,60 meter niveau. Ik spring nou 1,45 of 1,50. Dus nog tien centimeter, maar dat is een hele grote stap. Je weet nooit hoe een paard reageert bij een wedstrijd. Donbalian is er wel heel goed in. Ik weet precies wat hij eng vindt. Alle goede paarden hebben wel hun eigen dingen. Daar moet je wel rekening mee houden."

Lisa Bongers in actie met Donbalian

Lisa Bongers is zeven dagen per week bezig met paarden op manege St. Frans in Alverna. "Ik begin 's ochtends rond half negen en dan ben ik in de avond pas klaar. Alle paarden moeten iedere dag beweging hebben en trainen. Ze zijn iedere dag anders, het is iedere dag weer een nieuwe uitdaging. Dressuur is ook belangrijk. Je moet je paard gymnastiseren om op de wedstrijden te kunnen presteren."