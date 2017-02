Brand in studentenhuis, bewoners gewond

NIJMEGEN - Er heeft zondagmorgen brand gewoed in een studentenwoning aan de Tweede Walstraat in Nijmegen.

Een van de bewoners werd in zijn slaap verrast door de brand. Hij wist naar buiten te komen, maar hij heeft volgens de brandweer wel behoorlijk wat rook ingeademd.

Een bewoner van een kamer een verdieping hoger wist niet of zijn medebewoner al gered was. Hij ging naar hem op zoek, maar moest die poging door de rookvorming staken. Uiteindelijk wist hij via een noodtrap te ontsnappen. Ook hij heeft rook ingeademd.

Beide bewoners moesten naar het ziekenhuis.

De brandweer rukte uit met groot materieel en heeft het vuur vrij snel kunnen blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.