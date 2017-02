Julian von Haacke: dit moet niet in onze kop gaan zitten

NIJMEGEN - Julian von Haacke gooide er een typisch Duitse term in na de nederlaag van NEC tegen Sparta.

"Scheisse. Het was te weinig vandaag. We kwamen voor de rust niet in ons spel en misten ook nog een strafschop. Na de 0-1 waren we even aangeslagen, maar we herstelden ons snel. Na rust domineerden we wel, maar we creëerden niet echt kansen. Vijf keer achter elkaar verloren nu. Niemand verliest graag, maar dit moet niet in onze kop gaan zitten."

Von Haacke stond er een paar wedstrijden naast. "Dat is de beslissing van de trainer en die heb ik geaccepteerd. Ik heb nu geprobeerd om mij weer te bewijzen, zodat ik er volgende week ook in sta. Het wordt moeilijk, maar dat wisten we van tevoren. We hebben een mooie eerste seizoenshelft gespeeld, maar nu loopt het een beetje minder. Dat hoort erbij, maar we komen eruit en blijven in de eredivisie."