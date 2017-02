NEC-trainer Peter Hyballa: wij zijn te slecht aan de bal

NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa draaide er niet omheen na de thuisnederlaag tegen Sparta.

"Wij zijn te slecht aan de bal. En dan win je ook nooit."

De trainer benoemde het ook nog wat specifieker. "Ik vind dat we technisch te slecht zijn. We kunnen de bal niet in de ploeg houden. Dit is heel teleurstellend. Het meest teleurstellende moment bij deze club. Maar morgen schijnt de zon ook weer en moeten we verder gaan."

"We hebben de laatste weken heel veel in eigen hand gehad. We hebben vandaag twee goede momenten gehad met de goede bal van Robin Buwalda op Julian von Haacke. Dan krijgen we een penalty, maar die scoren we niet. Dat kan gebeuren. Daarna verdedigen we heel slecht in overtal. Na rust was het meer opportunistisch, want voetbaltechnisch was het niet goed. Wat we in kwaliteit missen, probeerde ik dan met kwantiteit met drie verdedigers en daarna nog maar met twee. Maar de bal gaat er niet in en dan verlies je zo'n wedstrijd."