Overtuigende zege FC Lienden op Jong Sparta

LIENDEN - FC.Lienden heeft in de Tweede Divisie een belangrijke overwinning geboekt. De ploeg van trainer Hans Kraay jr. won thuis met 3-0 van Jong Sparta.

FC Lienden begon sterk en kreeg in de eerste minuten al kansen op de openingstreffer. Die kwam er in de 15e minuut toen spits Danny van den Meiracker een corner van Mo Bendadi binnen kopte. Ook daarna kwamen er kansen om de wedstrijd al vroeg te beslissen, maar toch was het bij rust slechts 1-0.

Klasseverschil

Na rust werd het klasseverschil pas echt in doelpunten uitgedrukt. Eerst scoorde Danny van den Meiracker zijn tweede goal en daarna bracht Abderrahim Loukili op aangeven van Frank Wiafe de 3-0 op het scorebord. Het was de twaalfde competitietreffer voor Loukili die daarmee topscorer is in de Tweede Divisie.

Trainer Hans Kraay jr. was trots op zijn ploeg: "We hadden vandaag alles in het teken gezet van Danny van den Meiracker. We speelden in de zogenaamde kerstboomopstelling met Danny helemaal voorin. Dat heeft perfect gewerkt. Wat een superwedstrijd was dit zeg!"

TEC ook gewonnen

TEC speelde vrijdagavond al en won met 3-0 van Jong FC Twente, mede door 2 doelpunten van Barry Maguire. De Betuwse ploegen deden door de overwinningen goede zaken in de strijd tegen nacompetitie en degradatie. FC Lienden klom naar de 10e plaats, TEC is 12e.

Jong Vitesse speelt zondag nog uit in Amsterdam tegen AFC. De Treffers komt dit weekend niet in actie.