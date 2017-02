EDE - In een appartement aan de Tooroplaan in Ede woedt zaterdagmiddag brand.

Het gaat om een keukenbrand. Er is flinke rookontwikkeling. De brandweer heeft het vuur onder controle.

Een oudere vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze is de bewoonster van de flat. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe is.