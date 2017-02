Geluidsoverlast en rijden met drank op in Nijkerk

NIJKERK - Een 34-jarige Pool is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Nijkerk.

Hij reed volgens de politie duidelijk onder invloed en ook veroorzaakte hij veel geluidsoverlast. De uitkomst van de blaasproef was dat hij vier keer meer had gedronken dan is toegestaan. De man moest zijn rijbewijs inleveren. De zaak wordt voor de rechter gebracht.