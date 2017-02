Liveblog: NEC jaagt op gelijkmaker tegen Sparta

NIJMEGEN - NEC neemt het vanavond in de eigen Goffert op tegen Sparta. Peter Hyballa tegen Alex Pastoor, oftewel Wijsneusje. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-1

55. Julian von Haacke probeert tevergeefs lijn te brengen in het spel van de thuisploeg. Ook na de rust is het nog heel matig.

49. Een kopbal van Messaoud gaat naast. NEC speelt nu 4-3-3 met Kadioglu als rechtsbuiten en Messaoud als aanvallende middenvelder.

48. Ferdi Kadioglu kan doorlopen op een diepe bal, maar Kortsmit komt er op tijd uit om de bal te onderscheppen.

46. Taiwo Awoniyi en Ali Messaoud komen erin. Dat gaat ten koste van Kevin Mayi en Robin Buwalda. NEC gaat dus meer op de aanval spelen. Hyballa legt Messaoud nog even uit wat hij van hem verwacht.

45. Nog een hoekschop vlak voor rust. Kortsmit plukt de bal eenvoudig uit de lucht. En dat is het laatste van de slechte eerste helft. Het publiek reageert met een fluitconcert. NEC heeft een probleem vanavond. Dat moet na rust echt anders.

42. Vrije trap NEC na een overtreding op Von Haacke, die redelijk speelt. André Fomitschow brengt de bal in, maar het kopduel gaat dan weer verloren. Typerend voor de Nijmeegse onmacht.

38. NEC is behoorlijk aangeslagen door het tegendoelpunten. Er is alleen maar meer angst in de ploeg geslopen.

33. Dumfries komt door op rechts en bedient oud-NEC'er Paco van Moorsel, die knap in de hoek schiet: 0-1.

32. Er gebeurt helemaal niets in de Goffert. Waar rook is, is voorlopig geen vuur.

29. Michael Heinloth speelt voorlopig een degelijke wedstrijd als rechtsback. Hij troeft zijn directe tegenstander Calero vaak af.

22. De wedstrijd had echt een doelpunt kunnen gebruiken. Tot dusverre is het angsthazenvoetbal.

16. Gregor Breinburg faalt vanaf elf meter, doelman Kortsmit keert zijn inzet door heel snel naar de hoek te gaan.

15. Julian von Haacke wordt neergelegd: strafschop voor NEC.

10. NEC is heel slordig in de passing. Maar de eerste goed lopende aanval levert direct een kans op voor Kevin Mayi, Kortsmit redt met moeite.

7. Lepe vrije trap Dijkstra, maar het loopt goed af voor NEC.

5e minuut: NEC speelt met veel mensen achter de bal. Het resultaat is heilig vanavond.

19.45 NEC gaat na vier nederlagen op jacht naar punten. De wedstrijd begint precies op tijd.

19.38 Veel lege plekken in De Goffert, ongetwijfeld vanwege carnaval. Veel supporters waren niet blij dat er nu een wedstrijd stond ingepland. En lopen nu met een feestneus op in de stad.

19.35 Jordan Larsson is gepasseerd bij NEC.

19.32 Peter Hyballa toont zijn balvaardigheid tijdens de warming-up. De trainer staat dan altijd midden tussen de spelers.

19.25 Alex Pastoor geeft voetbalonderwijs aan Toine "Snif" van Peperstraten van Fox.

19.10 De shirts van NEC gaan er grif uit in deze fanshop.

19.03 En zo ziet het er van de binnenkant uit.

18.54 De lucht boven De Goffert ziet er vanuit de buitenkant een beetje spookachtig uit. Zou het ook daadwerkelijk gaan spoken vanavond?

18.50 NEC speelt weer met drie man achterin het centrum van de defensie. Robin Buwalda behoudt dus zijn plek. Ferdi Kadioglu keert terug in de basis, net als Kevin Mayi en Julian von Haacke (foto).

Dit zijn de elf voor vanavond:

Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Mayi, Rayhi.

18.48 Peter Hyballa gaat geen carnaval vieren, ook niet als NEC vanavond wint.

18.45 Dit seizoen verloor NEC uit tegen Sparta met 2-0 en dat was volkomen verdiend. Op het trainingskamp in Zuid-Spanje oefenden beide ploegen tegen elkaar en won Sparta met 3-1. De vraag is of trainer Peter Hyballa nu wel aan het langste eind trekt met NEC.