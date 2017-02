Liveblog: NEC-Sparta, kan Hyballa Wijsneusje aftroeven?

foto: Broer van den Boom

NIJMEGEN - NEC neemt het vanavond in de eigen Goffert op tegen Sparta. Peter Hyballa tegen Alex Pastoor, oftewel Wijsneusje. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.25 Alex Pastoor geeft voetbalonderwijs aan Toine "Snif" van Peperstraten van Fox. 19.10 De shirts van NEC gaan er grif uit in deze fanshop. 19.03 En zo ziet het er van de binnenkant uit. 18.54 De lucht boven De Goffert ziet er vanuit de buitenkant een beetje spookachtig uit. Zou het ook daadwerkelijk gaan spoken vanavond? 18.50 NEC speelt weer met drie man achterin het centrum van de defensie. Robin Buwalda behoudt dus zijn plek. Ferdi Kadioglu keert terug in de basis, net als Kevin Mayi en Julian von Haacke (foto). Dit zijn de elf voor vanavond: Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow; von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Mayi, Rayhi. 18.48 Peter Hyballa gaat geen carnaval vieren, ook niet als NEC vanavond wint. 18.45 Dit seizoen verloor NEC uit tegen Sparta met 2-0 en dat was volkomen verdiend. Op het trainingskamp in Zuid-Spanje oefenden beide ploegen tegen elkaar en won Sparta met 3-1. De vraag is of trainer Peter Hyballa nu wel aan het langste eind trekt met NEC.