Annemiek van Vleuten derde in de Omloop

GENT - Annemiek van Vleuten is derde geworden in de Omloop Het Nieuwsblad.

De 34-jarige wielrenster uit Wageningen reed een sterke wedstrijd. Ze was lange tijd in achtervolging in een groepje op het duo Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini. Er kwam een hergroepering en vervolgens reed Lucinda Brand weg. Die kon niet meer worden achterhaald. Van Vleuten legde het in de sprint om de tweede plaats net af tegen Chantal Blaak. Daarmee was er een compleet Nederlands podium in de Belgische koers.

Annemiek van Vleuten won dit jaar al de Cadel Evans Ocean Race in Australië. Daarna ging ze op hoogtestage op Tenerife. Daar keerde ze afgelopen week van terug en de Omloop was haar eerste wedstrijd sindsdien.