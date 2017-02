'Pak je kansen!' Oproep aan Marokkaanse jeugd hit op Facebook

NIJMEGEN - Een oproep van een Marokkaanse Nijmegenaar wordt veel gedeeld op Facebook.

Via de pagina van zijn dochter Naouel Gerbrands doet Hassan zijn verhaal. Hij kwam in 1963 als gastarbeider naar Nederland. De man spreekt zijn dankbaarheid uit: 'Wij, van de 1e generatie Marokkanen in Nederland, zijn goed behandeld. En dankbaarheid daarvoor is op zijn plaats.' Daarnaast doet hij een oproep aan jongeren om kansen pakken en zich niet te laten beïnvloeden door 'bepaalde lui met vreemde en niet gepaste opvattingen'.

De oproep kreeg al ruim 77.000 likes en werd al bijna 29.000 keer gedeeld. Lees het volledige verhaal hieronder.