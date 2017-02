Gehandicapte is in Ede het goedkoopst uit met parkeren

ARNHEM - Van de 25 grootste gemeenten vraagt Ede aan gehandicapten het minste geld voor parkeervoorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Kassa, dat zaterdagavond wordt uitgezonden.

In Ede is een gehandicapte 88,50 euro kwijt voor een parkeerplaats en een parkeerkaart. Eindhoven is de duurste gemeente met 638,90 euro, gevolgd door Haarlemmermeer (602,66) en Tilburg (592,37). Het gaat volgens Kassa om precies dezelfde voorzieningen.

De ranglijst (van duur naar goedkoopst):